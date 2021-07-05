Будет ли в новом составе Верховной Рады также сформировано партийное монобольшинство в случае досрочных выборов?Ситуацию в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24» комментирует политический эксперт Татьяна Лупова.

«Сейчас, прежде всего, стоит вопрос, чем у «Слуги народа» закончится война с ОПЗЖ. Если против партии Шария власть начала процесс, то почему нельзя так же поступить с ОПЗЖ? Я вполне допускаю, что такой приём могут использовать перед выборами, и эта партия даже не попадёт в бюллетени. Кроме того, понятно, что «Слуга народа» не пойдёт снова на выборы с тем же списком, что в прошлый раз. Партию придётся переформатировать – снова провести в Верховную Раду фотографов, ведущих свадеб, и кого там ещё, уже не получится. Придётся где-то искать людей и собирать партию заново. Я думаю, сейчас это единственное соображение, которое удерживает от роспуска парламента. Непонятно, сможет ли президентская партия повторить свой прошлый электоральный успех», - говорит эксперт.

По её словам, непонятно, где эта партия сможет отыскать для себя новые кадры.

«Даже если «Слуга народа» найдёт новых людей, после выборов этой партии всё равно придётся соглашаться на коалицию. Опросы показывают: такой поддержки, как в прошлый раз, она уже не получит. Монобольшинство уже не получится, голоса придется где-то добирать. Да и непонятно, по какому принципу будут выборы, ведь мажоритарные округа могут отменить», - отмечает Татьяна Лупова.

Ранее, Politeka передавала слова Бодрова, что на нынешний момент Кабмин жив и он, судя по всему, будет жить.

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