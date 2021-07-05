В 2015 году возникло очень много проблем с установкой главной елки Киева на Софиевской площади. Об этом рассказал украинский предприниматель и общественный деятель Игорь Добруцкий блогеру Екатерине Павловой в ее блоге «in kyiv» на Youtube.

«Ни у кого тогда не было опыта как привезти живую елку и как ее установить. В Украине не было ни одной машины с платформой в 25 метров, которая могла перевезти такую ​​елку. Проблемы возникали и с тем, как установить елку на Софийской площади, архитекторы посчитали, что балласт под елкой должно быть минимум 90 тонн, чтобы она была безопасной. Я не имел еще такого опыта, но читал, сколько раз елки переворачивались на площадях в городах», - рассказал он.

Добруцкий сказал, что это было очень ответственно, тем более что на площадь могло прийти много людей, а вторая проблема была в ярмарочных домиках, которые должны были построить на площади. Но судьба помогала, уверен он, не только ему, но и всему городу, потому что все получилось и все успели сделать вовремя.

«Во Франковске нашли елку, которую сутки вывозили из леса, но все же вывезли, установили и начали ожидать, придут ли на нее люди. И действительно было чудо, потому что такого формата мы еще не делали, должен был состояться концерт и это была моя мечта, чтобы этот концерт состоялся именно зимой. Мы сделали сцену, выбрали хорошие европейские хиты, под которые люди танцевали у сцены. Потому, как говорится, наш первый блин не был комом и от замысла до реализации мы прошли сложный путь», - резюмировал он.

Напоминаем, Politeka сообщала со слов Беспалова, что до сих пор не определено, какой трассой строить метро на Троещину.