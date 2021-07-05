Журналистка Любовь Завальнюк в программе «Суть событий» для канала Знай.ua рассказала о тарифах и новостях в сфере ЖКХ, которые ожидают украинцев в июле.
«Большинство газопоставщиков уже обнародовали свои июльские месячные тарифы, которые будут действовать для тех, кто отказался от годового тарифа на газ. Стоимость одного кубометра газа украинцам будет стоить в пределах от 7,99 до 13,47 гривны», - рассказала Завальнюк.
Журналистка отметила, что хорошей новостью станет тариф на электроэнергию.
«Кабмин своим постановлением продлил действие спецобязательств участников рынка электроэнергии до 1 августа, поэтому к этой дате тариф для населения останется на уровне 1,68 грн за кВт-час. Об этом известно из постановления №659 на сайте правительства», - сообщила журналистка.
По ее словам, ранее Минэнерго инициировало соответствующее продление срока действия текущего ПСО. Она объяснила, что было связано с тем, что ведомство не может определить точную сумму средств, которую требует рынок для его стабильной работы.
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«Следовательно, текущие условия будут действовать до 1 августа. Однако Минэнерго должно представить новую модель ПСО, которая будет учитывать все вопросы обеспечения населения электроэнергией, в частности по формированию тарифов в зависимости от объемов потребления», - говорит Завальнюк.
Напомним, Завальнюк рассказала, что украинцы могут получать третьи по счету платежки за газ.
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