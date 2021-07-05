Политолог Руслан Бизяев высказался относительно выступления президента РФ и его заочной перепалки с президентом Украины. В программе «Развилка» он заявил, что самая большая проблема их встречи - это несформированная повестка дня.

По словам политолога, пока со слов экспертов и президентов можно сделать такой вывод: все разговоры идут о встрече Зеленского с Путиным. «Но повестка дня не синхронизированы, и, если повестка дня не будет синхронизировано, то, естественно, никакой встречи не произойдет», - подчеркивает он. Но, говорит Бизяев, при синхронизированной и сформированной повестке дня встреча будет.

Также он с интересом ставит вопрос о роли президента Франции Макрона и ЕС. Как говорит эксперт, пока можно наблюдать определение позиций со стороны тех сторон, что в ходе переговоров находятся в бизнесе. «В этих стартовых позициях я наблюдаю больше несовпадений, чем совпадений, но является ли эта ситуация однозначно такой, что приведет только к отрицательному результату – сейчас очень тяжело сказать», - рассуждает он.

В то же время Бизяев не сбрасывает со счетов Байдена и отмечает, что все зависит от готовности Вашингтона влезать в украинские политические процессы. «Очень много будет зависеть от визита украинского президента в Вашингтон», - подчеркивает он. В то же время эксперт предполагает, что президенты РФ и США заключили между собой определенные договоренности, что объясняет, например, спокойную реакцию Байдена на британский эсминец.

Напоминаем, Бизяев рассказал, можно ли делать прогнозы о встрече президентов Украины и РФ.

Ранее Politeka сообщала о том, что Бизяев рассказал, будут ли будущие визиты Зеленского в Германию и Соединенные Штаты иметь практические результаты.



