Бывший заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны, генерал-майор Сергей Кривонос поздравил жителей Краматорска с Днем освобождения города.

Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Facebook.

«Часто вспоминаю то жаркое лето 2014. Да, давно это было... Дети, рожденные в первый год войны, уже пошли или пойдут в школу. Ничего тогда так не радовало, как приближение грохота пушек, канонада. Все ближе и громче. Сейчас кто-то скажет, что это ненормально. Но скажет тот, кто не был на этой войне», - пишет Кривонос.

Он отметил, что ночь с 4 на 5 июля, была, пожалуй, одной из самых длинных в жизни защитников Краматорского аэродрома.

«Да и утро 5 июля, и весь день был очень долгий и богатый злость, предательство и радость. Вопрос выхода колонны Гиркина – это не тема поста и историю уже не вернуть назад, но если бы ударила наша авиация и артиллерия по этим подонкам, может быть, уже давно была бы наша Победа и Мир», - подчеркнул бывший заместитель секретаря СНБО.

Кривонос напомнил, что с 5 июля 2014 года Краматорск зажил мирной жизнью украинского свободного города. Однако он отметил, что работы по разминированию и восстановлению нормальной жизнедеятельности еще впереди.

«Поздравляю мой любимый город с Днем освобождения! Благодарю Вас, что ждали и верили нам! Все будет Украина!!! Вечная память тем, кто отдал свою жизнь за нашу свободу! Спасибо всем воинам, которые обороняли наш аэродром! Он был и остался украинском! Вы выполнили свою задачу! Слава Украине! Героям Слава!», - резюмировал генерал-майор.

Ранее Politeka сообщала, что Кривонос отреагировал на марш женщин на каблуках.

Также Politeka сообщала, что Кривонос рассказал, чем занимается территориальная оборона Украины.