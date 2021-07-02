Политолог Максим Яли в собственной программе «Контрольный удар» проанализировал матч сборной Украины со сборной Швеции. По его словам, критика украинских футболистов перед матчем сыграла ключевую роль.

«Я прогнозировал победу Украины над Швецией накануне игры, исходя в первую очередь из этих факторов. Наших игроков и тренера после отвратительной игры и проигрыша Австрии неделю все кому не лень материли и критиковали. И это было и по делу, и вовремя. А дальше критика и давление со стороны общества воплотилась в результат», - отметил Яли.

Как отметил эксперт, критика нашей сборной пошла на пользу – игроки и тренер «завелись», и решили показать чего реально стоит сборная Украины.

«Глаза у игроков горели, а ноги после недельной паузы бежали, фортуна вовсю улыбалась – все звезды сошлись, одним словом! Ну а шведы, благодаря которым мы и пробились в 1/8 после их осознанной и желаемой победы над поляками, вышли на игру, уже слегка поверив, что уже победили», - сказал Яли.

По мнению эксперта, шведская сборная была расслаблена из-за чего им не хватало концентрации, что привело к победному голу в экстра-таймах Артёма Довбика.

«А ведь много и не нужно, на самом деле! Малейшая потеря концентрации плюс улыбка фортуны твоему сопернику, и ты уже за бортом соревнований! Такие поражения, признаюсь я вам по своему личному спортивному опыту, самые обидные и сильно бьют по психологии. Но изменить уже ничего нельзя», - подчеркнул Яли.

Напомним, сборная Украины выиграла сборную Швеции со счётом 2-1. Матч проходил в Шотландии. Первым голом отметился Александр Зинченко на 27-й минуте, он пробил в одно касание и поразил угол ворот – красивый гол. Второй гол на 43-й минуте забили шведы: Эмиль Форсберг ударил з-за штрафной и мяч после рикошета от украинского защитника поразил ворота. Последний гол в этом поединке головой забил Артём Довбик под конец экстра-тайма.

Напомним, Politeka публиковала слова Максима Яли, что позиция по Северному потоку-2 и Украине между Вашингтоном и Берлином согласована .