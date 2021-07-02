«Вопросы Украины решаются не в Киеве, а в Вашингтоне и отчасти в Берлине и Париже» - так во время прямой линии сказал вчера Владимир Путин, аргументируя бессмысленность встречи с Владимиром Зеленским. В программе Руслана Бизяева «Культ личности» политолог Руслан Бортник прокомментировал это заявление и рассказал, что это значит и как это повлияет на встречу президентов Украины и России.

Гость программы предполагает, что Путин не случайно сделал свое заявление перед встречами Зеленского с Меркель, Макроном и Байденом. Он предполагает, что так президент РФ пытается обозначить определенные позиции в этом вопросе.

Также Бортник касается темы встречи самого Путина с Зеленским. Как он говорит, вопрос о том, почему президент РФ так и не встретился с президентом Украины на устах у граждан обеих стран. Эксперт добавляет, что информационную раскрутку этой встречи уже провели. «Обе стороны говорили, что вот-вот готовится, диалог ведется… А потом такая пауза и неопределенность», - рассказывает он. Учитывая это, говорит политолог, шансы начать диалог только уменьшаются.

Бортник признается, что он лично и его коллеги в принципе не слишком много надежд возлагали на проведение этой встречи, но после заявления Путина их осталось еще меньше. «Вот такая игра на теме Украины, которая и важна с точки зрения электоральной, важна с точки зрения геополитической, но все-таки далеко непринципиальна в дискурсе сегодня для российского лидера», - констатирует политолог.

Напоминаем, Бортник рассказал, что в Украине не появились партии юго-востока .