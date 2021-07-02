Можно ли доверять сведениям, полученным от YouControl, больше, чем государственным реестрам? Об этом в программе «Субъективно с Яникой Мерило» рассказывает основатель компании Сергей Мильман

«В нашей системе сохраняется не только сама информация, но и её история, версии и изменения. Я помню, в 2014 году была рейдерская атака на «Житомирські ласощі», и информация об этой компании из официального реестра осталась в единственном экземпляре. Дело в том, что регистратор, действуя заодно с рейдерами, просто отменил регистрацию компании. Настоящая информация осталась только в YouControl. Вся разница между YouControl и официальными реестрами состоит в том, что мы не удаляем информацию», - говорит гость программы.

По его словам, сейчас перед компанией открываются новые возможности благодаря появлению раздела финансовой информации.

«Используя финансовые данные, можно, например, предотвращать банкротство. Но это ещё и возможность увидеть тренды. Например, можно увидеть, какая отрасль растёт, а какая падает, и решить, куда лучше инвестировать свои деньги. Можно отследить, какие компании более успешны и с кем лучше заключать партнёрство. Одним словом, это уже не просто вопросы безопасности – это поиск новых возможностей», - отмечает Сергей Мильман.

Ранее, как сообщает Politeka, он назвал миссией своей компании формирование прозрачной бизнес-среды.

Также Мильман, задержанный по подозрению во вмешательстве в работу компьютерных сетей, был освобожден под залог.