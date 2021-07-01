Засновник YouControl Сергій Мільман у програмі «Суб'єктивно з Янікою Мерило» розповів про користувачів сервісу.

«Взагалі в принципі основа нашого функціонування і наша бізнес-модель – це так зване перехресне фінансування. Тобто у нас є якийсь сегмент користувачів, які платять гроші. Це юристи, співробітники служб безпеки, директори бізнесу... Тобто управлінці, менеджери і фахівці, які використовують YouControl для отримання деяких конкурентних переваг або підвищення своєї ефективності», - говорить експерт.

Крім того, офіційно з 2016 року YouControl дає безкоштовний доступ всім представникам медіа, громадським і антикорупційним організаціям, щоб вони використовували цю інформацію для своїх розслідувань.

«Тут насправді все дуже просто. З огляду на те, що наша місія – це формування прозорого бізнес-середовища, то даний сегмент наших користувачів якраз дуже допомагає нам досягати і реалізовувати нашу місію. Тому що вони якраз використовують YouControl для того, щоб знайти в суспільстві, в процесах, які на сьогоднішній день існують в держкомпаніях і не тільки, якусь проблему. Вони сигналізують про цю проблему суспільству. І якщо суспільству резонує ця проблема, це стає якоюсь новиною хайповою», - сказав Мільман.

Він зазначив, що після цього хайпу проблемою починають займатися правоохоронці, і суспільство вирішує її в той чи інший спосіб.

«Але найголовніше, що завдяки цій діяльності ця проблема знаходиться, актуалізується і є шанс її вирішити. Тому для нас це дуже цінний сегмент якраз користувачів», - підкреслив гість програми.

За його даними, понад 80% українських медіа та антикорупційних організацій починають первинну роботу саме з YouControl.

«Тому що тобі немає сенсу витрачати тижні на збір інформації в різних реєстрах. В YouControl зараз понад 180 різних реєстрів. Ти можеш витратити все життя на збір інформації замість того, щоб перейти вже відразу до трактування. А зараз можна відразу трактувати», - резюмував Мільман.

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