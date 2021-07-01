Учредитель YouControl Сергей Мильман в программе «Субъективно с Яникой Мерило» рассказал о пользователях сервиса.

«Вообще в принципе основа нашего функционирования и наша бизнес-модель – это так называемое перекрестное финансирование. То есть у нас есть некий сегмент пользователей, которые платят деньги. Это юристы, сотрудники служб безопасности, директоры бизнеса… То есть управленцы, менеджеры и специалисты, которые используют YouControl для получения неких конкурентных преимуществ или повышения своей эффективности», - говорит эксперт.



Кроме того, официально с 2016 года YouControl дает бесплатный доступ всем представителям медиа, общественным и антикоррупционным организациям, чтобы они использовали эту информацию для своих расследований.

«Тут на самом деле все очень просто. Учитывая то, что наша миссия – это формирование прозрачной бизнес-среды, то данный сегмент наших пользователей как раз очень помогает нам достигать и реализовывать нашу миссию. Потому что они как раз используют YouControl для того, чтобы найти в обществе, в процессах, которые на сегодняшний день существуют в госкомпаниях и не только, некую проблему. Они сигнализируют об этой проблеме обществу. И если обществу резонирует эта проблема, это становится какой-то новостью хайповой», - сказал Мильман.

Он отметил, что после этого хайпа проблемой начинают заниматься правоохранители, и общество решает ее в тот или иной способ.

«Но самое главное, что благодаря этой деятельности эта проблема находится, актуализируется и есть шанс ее решить. Поэтому для нас это очень ценный сегмент как раз пользователей», - подчеркнул гость программы.

По его данным, более 80% украинских медиа и антикоррупционных организаций начинают первичную работу именно с YouControl.

«Потому что тебе нет смысла тратить недели на сбор информации в различных реестрах. В YouControl сейчас более 180 различных реестров. Ты можешь потратить всю жизнь на сбор информации вместо того, чтобы перейти уже сразу к трактовке. А сейчас можно сразу трактовать», - резюмировал Мильман.

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