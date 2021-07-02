Каких последствий следует ждать от принятого недавно закона о Высшем совете правосудия? Своё мнение в программе Руслана Бизяева «Культ личности» высказывает политолог Руслан Бортник

«Нужно учитывать две взаимоисключающие поправки, которые заложены в этом законе. Мне кажется, наших западных партнёров опять стараются надурить. Достаточно вспомнить об экспертной комиссии по отбору. В законе сказано, что она начинает работать, когда в неё избрано минимум четыре члена. Но это минимум – а их может быть, например, четырнадцать. Мне даже жалко наших западных партнёров, ведь некоторые из них искренне верят тому, что написано в украинских законах. Они по горло завязли в Украине, вбухали сюда огромное количество денег, испортили отношения с Россией», - считает политический эксперт.

По его мнению, западные страны в последние семь лет так активно боролись с Россией, что прозевали Китай.

«За эти годы Китай добрал тот вес, которого ему не хватало прежде. А на него не обращали внимания, пока не возник кризис в отношениях между Россией и Западом. Запад не смог создать из Украины витрину, из неё не получилось сделать даже Грузию. Украиной нельзя хвастаться в мире как примером успешных реформ. Поэтому мне жалко серьёзных взрослых людей из стран с богатыми традициями демократии и управления колониями, которые оказались настолько наивными», - говорит Руслан Бортник.

Ранее, как сообщает Politeka, он высказал мнение, что Россия изменила вою стратегию в отношении Донбасса.

Также Бортник объяснил, почему возвращение этого региона так важно для Украины.

https://youtu.be/xhRHTIsq0Lc