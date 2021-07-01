В программе «Что дальше?» на канале «Знай 24» политический эксперт Руслан Бизяев рассказал, будут ли будущие официальные визиты Зеленского в Германию и Соединенные Штаты иметь какие-то практические результаты?

По мнению Бизяева, с Меркель Зеленский будет решать скорее экономические вопросы, а с Байденом разговор пойдет о политике. Кроме этого, он предполагает, что между этими двумя встречами президенту Украины придется выделить время еще и на Макрона. «Обо всем можно будет судить только по результатам визитов», - говорит эксперт.

Как он отмечает, сегодня мир меняется, а вот Украина за ним не успевает. «Очевидно, что в Вашингтоне нам поставят жесткие рамки: что нужно делать. А вот смогут ли это сделать – большой вопрос», - утверждает Бизяев. Политолог подчеркивает, что Зеленский встретится не просто с Байденом, а с коллективным Западом, которого президент США представляет.

Также он утверждает, что в сложившейся ситуации хорошего варианта для Зеленского, по сути, нет. Эксперт предполагает, что самое оптимальное - это досрочные выборы. «Это, по крайней мере, даст возможность красиво уйти. Если у тебя есть выбор между «плохо» и «ещё хуже», то лучше выбрать первый вариант», - рассуждает он.

В то же время Бизяев предупреждает, что Украине грозит стагнация и новый Порошенко до 2024 года, если ничего не менять. Кроме этого, добавляет он, проблемы есть и гораздо ближе, например, коронавирус, новая волна которого обещает начаться уже осенью.

Напоминаем, Бизяев рассказал, как США и Европа относятся к Минским соглашениям.

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