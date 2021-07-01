В блоге Екатерины Павловой «in kyiv» эксперт по транспортному планированию Дмитрий Беспалов прокомментировал ситуацию с транспортными проблемами на Троещине

Беспалов утверждает, что с Троещиной нужно что-то делать уже сейчас, улучшать ситуацию с транспортом, пока не поздно. Тем не менее, он переживает, что район негативно отреагирует на любое временное решение.

«Потребуется время на то, чтобы объяснить, что это ничем не хуже метро и они начали этим пользоваться, а уже потом придет понимание», - говорит эксперт. Он предполагает, что решить проблемы Троещины можно было бы с помощью легкорельсового транспорта. Как говорит Беспалов, он обойдется дешевле, чем построение метро, ведь проходит на земле и, соответственно, не требует развития инфраструктуры глубокого и мелкого залегания.

По его словам, легкорельсовым транспортом активно занимаются в Европе. «Он имеет современный подвижной состав и является действительно хорошим европейским транспортом, стоит дешевле метро, и он может выполнить важную функцию, замыкая левобережную и правобережную сети трамваев в Киеве», - рассуждает эксперт.

В то же время он сомневается, что до президентских выборов кто-то займется построением скоростного транспорта для этого киевского района. Тем не менее, Беспалов утверждает, что можно было бы уже сейчас выбрать этот прагматичный вариант, а метро оставить на перспективу. «Троещина уже через пять-десять лет может получить скоростной транспорт», - констатирует Беспалов.

Напоминаем, Беспалов заявил, что метро на Троещину по всем планам не идет на Троещину.

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