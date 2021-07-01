Как Украина может обрести политическую субъектность? Своё суждение об этом в программе Геннадия Друзенко «Конституционная кухня» высказывает политолог, блогер и общественный деятель Юрий Романенко
«Я думаю, главную проблему для украинской субъектности создаёт инфантильность. Это в детском саду или в школе, если ты дружишь с Ваней и Петей, то не можешь даже разговаривать с Сашей. А субъектность начинается с того, что ты признаёшь существующее положение вещей. Далее уже ты составляешь план того, как ты хочешь изменить это положение – но сперва его необходимо признать. Субъектность требует рационализма. Только после этого можно концентрировать ресурсы ради того, чтобы превратить действительную ситуацию в желательную», - говорит политолог.
Риторику о том, что Украина – форпост Европы, и защищает цивилизованный мир от России, он назвал «пустомельной».
«Такая риторика только прикрывает нашу слабость. Что мы реально делаем? А ничего. Мы не уменьшили нашу зависимость от российских энергоресурсов, хотя у нас на это было не семь, а тридцать лет. Уж за такой-то срок можно было такое сделать. Тем более если учитывать наш собственные залежи энергоносителей», - считает Юрий Романенко.
Ранее, как сообщает Politeka, он прокомментировал реакцию, которую вызвал в нашем обществе скандал с «плёнками Бигуса».
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Также Романенко заявил, что в России реакция на этот скандал была не менее сильной, чем в Украине.