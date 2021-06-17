Політолог Юрій Романенко у своєму блозі «Романенко. Важливе» прокоментував плівки, які фігурують в гучному розслідуванні Дениса Бігуса, заявивши про те, що для росіян вони стали не меншим шоком, ніж для українців.

На його думку, розслідування Бігуса стало для України інструментом, який ми можемо транслювати на територію Росії і «ЛДНР» і ставити питання, які можуть внести дисонанс в російське суспільство і на окупованих територіях.

«Це шок і для росіян, яких постійно дурять всякою пропагандою всілякі Кисельови і Скабєєви. Тому що виявляється, що на повному серйозі керівництво Росії розмовляє з «нацистами», як вони нас називають, виявляється, що з цими людьми можна прекрасно вести справи, домовлятися, чекати, що вони дотримають свого слова щодо цих домовленостей і сподіваються зі свого боку на те ж саме», - говорить Романенко.

За його словами, росіяни побачили, що керівництво їхньої країни обмінює активи, які залишилися на окупованих територіях, і, ті, які були у росіян, і побачили, як навколо цих активів починають формуватися великі переговори, які обростають новими подробицями.

«Я думаю, що для російського суспільства це не менший шок. Більш того, я вже бачив пару ефірів, де подібні питання почали ставити. І на російських радіостанціях і телеканалах ця тема теж піднімається. Можливо, не без подачі самого Кремля, якому теж важливо закамуфлювати свої інтереси щодо України», - вважає Романенко.

Раніше Politeka повідомляла, що Томенко розповів, скільки українців підтримують закон про деолігархізації.

Нагадаємо, Романенко заявив, що відмова Байдена зустрітися із Зеленським через Коболєва - неправда.