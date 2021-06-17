Политолог Юрий Романенко в своем блоге «Романенко. Важное» прокомментировал пленки, фигурирующие в нашумевшем расследовании Дениса Бигуса, заявив о том, что для россиян они стали не меньшим шоком, чем для украинцев.

По его мнению, расследование Бигуса стало для Украины инструментом, который мы можем транслировать на территорию России и «ЛДНР» и задавать вопросы, которые могут внести диссонанс в российском обществе и на оккупированных территориях.

«Это шок и для россиян, которых постоянно оболванивали всякой пропагандой всякие Киселевы и Скабеевы. Потому что оказывается, что на полном серьезе руководство России говорит с «нацистами», как они нас называют, оказывается, что с этими людьми можно прекрасно вести дела, договариваться, ждать, что они сдержат свое слово относительно этих договоренностей и надеются со своей стороны на то же самое», - говорит Романенко.

По его словам, россияне увидели, что руководство их страны обменивало активы, которые остались на оккупированных территориях, и, те, которые имелись у россиян, и увидели, как вокруг этих активов начинают формироваться большие переговоры, которые обрастают новыми подробностями.

«Я думаю, что для российского общества это не меньший шок. Более того, я уже видел пару эфиров, где подобные вопросы начали задавать. И на российских радиостанциях и телеканалах эта тема тоже поднимается. Возможно, не без подачи самого Кремля, которому тоже важно закамуфлировать свои интересы относительно Украины», - считает Романенко.

Ранее Politeka сообщала, что Томенко рассказал, сколько украинцев поддерживают закон о деолигархизации.

Напомним, Романенко заявил, что отказ Байдена встретиться с Зеленским из-за Коболева - неправда.