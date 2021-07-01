Сейчас китайская экономика – одна из сильнейших в мире, но насколько она устойчива? Этот вопрос в программе «Романенко. Беседы» рассматривает российский экономист Дмитрий Некрасов.

«Китай, в отличие от Японии, в последние годы очень активно вёл эмиссию денег. Китайская экономика гораздо более уязвима для кризиса, чем американская и европейская. Хотя бы потому, что она находится на ручном управлении. Понятно, что и в западных экономиках политические решения играют свою роль – например, под выборы увеличивают программы помощи. Но всё-таки это институциализированная система, которая имеет внутренние балансиры. А китайская экономика движется вперёд на ручном управлении, наращивая долги. Это и долги предприятий, которые не банкротят, и долги Госбанка Центральному банку», - говорит экономист.

По его мнению, китайскую экономику не нужно сравнивать с экономиками западных стран – она существует по совершенно иным принципам.

«Когда всё это грохнется, непонятно. Это может и не произойти в ближайшее время, а может и произойти. Однако долги нарастают, а предохранительного механизма, в отличие от стран Запада, в Китае нет», - отмечает Дмитрий Некрасов.

Ранее, как сообщает Politeka, он рассказал о том, на какие составляющие нужно раскладывать инфляцию в различных странах мира.

Также Некрасов объяснил, что в России люди выходят на протесты не по экономическим, а по политическим причинам.