Російський економіст, політик, бізнесмен Дмитро Некрасов у програмі Юрія Романенка «Романенко. Бесіди» розповів про інфляцію в світі.

«В Європі інфляція ледь-ледь зараз стала досягати цільових показників. Вони ж завжди ставили таргет 2%, і ось зараз вона поступово виповзає до цих 2%. Звичайно, в порівнянні з нульовими показниками роками раніше – це зростання... Але в цілому нижче 2% – це вже небезпека дефляційної рецесії, і це не багато», - каже експерт.

У той же час він зазначив, що в США спостерігається сплеск споживчої інфляції.

«Але в інших розвинених країнах поки цього ще серйозно не спостерігається. Ні Японія, ні Швейцарія – у них поки ще недостатньо інфляції для нормального стану. Нормальний стан – це плюс-мінус 2-3%, менше – це вже погано з багатьох причин», - каже Некрасов.

За його словами, інфляцію необхідно розділити на різні складові.

«Завжди у всьому світі на різних ринках відбувається різний рух товарів. Якісь товари дорожчають, якісь дешевшають... І іноді має сенс дивитися і розбивати всю цю справу по групах», - підкреслює економіст.

Наприклад, група сировинних товарів і простих промислових товарів старої економіки дуже сильно реагує на циклічність економічної діяльності, зазначає експерт. І на тлі коронакризи і постковідного відновлення попит на товари цієї групи зростає.

«Ми побачимо зараз різке зростання цін на сировинні товари і прості промислові товари. Але якщо ми подивимося деяку довгострокову перспективу... Сировинні індекси, якщо брати глобальний індекс, що включає різну сировину, в залежності від методики підрахунку або ось тільки що перевищили на початку 2021 року, або ще навіть не перевищили показники 2008 року. Тобто ми бачимо коливання досить циклічних цін. Та ж нафта, ті ж метали дуже різко реагують на будь-які цикли, і вони в минулому сильно падали. Якщо ми подивимося на ретроспективу 13 років, то говорити про те, що ми зараз бачимо якусь інфляцію... Це дуже сміливе твердження. Так, зараз ми її бачимо, але вчора вони падали. Тобто це, скоріше, історія про стару економіку», - резюмував Некрасов.

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