Российский экономист, политик, бизнесмен Дмитрий Некрасов в программе Юрия Романенко «Романенко. Беседы» рассказал об инфляции в мире.

«В Европе инфляция едва-едва сейчас стала достигать целевых показателей. Они же всегда ставили таргет 2%, и вот сейчас она постепенно выползает к этим 2%. Конечно, по сравнению с нулевыми показателями годами раньше – это рост... Но в целом ниже 2% – это уже опасность дефляционной рецессии, и это не много», - говорит эксперт.

В то же время он отметил, что в США наблюдается всплеск потребительской инфляции.

«Но в остальных развитых странах пока этого еще серьезно не наблюдается. Ни Япония, ни Швейцария – у них пока еще недостаточно инфляции для нормального состояния. Нормальное состояние – это плюс-минус 2-3%, меньше – это уже плохо по многим причинам», - говорит Некрасов.

По его словам, инфляцию необходимо разделить на разные составляющие.

«Всегда во всем мире на разных рынках происходит разное движение товаров. Какие-то товары дорожают, какие-то дешевеют… И иногда имеет смысл смотреть и разбивать все это дело по группам», - подчеркивает экономист.

Например, группа сырьевых товаров и простых промышленных товаров старой экономики очень сильно реагирует на цикличность экономической деятельности, отмечает эксперт. И на фоне коронакризиса и постковидного восстановления спрос на товары этой группы растет.

«Мы увидим сейчас резкий рост цен на сырьевые товары и простые промышленные товары. Но если мы посмотрим некоторую долгосрочную перспективу… Сырьевые индексы, если брать глобальный индекс, включающий разное сырье, в зависимости от методики подсчета либо вот только что превысили в начале 2021 года, либо еще даже не превысили показатели 2008 года. То есть мы видим колебания достаточно циклических цен. Та же нефть, те же металлы очень резко реагируют на любые циклы, и они в прошлом сильно падали. Если мы посмотрим на ретроспективу 13 лет, то говорить о том, что мы сейчас видим какую-то инфляцию… Это очень смелое утверждение. Да, сейчас мы ее видим, но вчера они падали. То есть это, скорее, история про старую экономику», - резюмировал Некрасов.

Ранее Politeka сообщала, что Кущ заявил, что наблюдается благоприятная конъюнктура на внешних рынках на наш сырьевой экспорт.

Также Politeka сообщала, что Кущ считает, что стратегические задачи – это новая промышленная политика.