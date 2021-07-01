Кому выгодна стена на Донбассе и построят ли все же ее? На этот вопрос ответил политический эксперт Руслан Бизяев в программе «Что дальше?» с Викторией Панченко на канале «Знай24».

Гость программы размышляет над тем, кто получит выгоду от условной стены между Донбассом и Украиной и в этом контексте касается переговорной группы. Как говорит Бизяев, она полтора года буквально занималась бегом на месте, то есть только имитировала свою работу, но никаких успехов так и не достигла.

Он отмечает, что Минские соглашения всегда были ловушкой, но из нее не удалось выйти по-хорошему. «Это предложение поднять вопрос на референдуме о строительстве стены, фактически отгородиться от неподконтрольных территорий Донбасса - такой элегантный выход из ситуации», - рассуждает он. Бизяев также считает, что это способ поднять ставки в переговорном процессе: когда Россия говорит о готовности признать «ЛДНР» осенью, Украина размышляет над построением стены.

Также эксперт подчеркивает, что речь идет не столько о физической стене, неэффективность которой показал уже арабо-израильский конфликт, сколько о политической стене, то есть полном расторжении любых отношений с Донбассом. «Попытка будет ее построить. Еще не факт, что построят...», - говорит он.

Бизяев обращает внимание и на способ проведения этого референдума. «Мы спросим всех граждан Украины, а граждан Украины на неподконтрольных территориях мы тоже спросим?», - справедливо спрашивает он. В таком случае, рассуждает политолог, не целесообразно ли также строить стену и с Крымом, но в то же время полностью нивелируется вся двухлетняя работа.

Попутно эксперт отмечает, что Европа и Соединенные Штаты требуют от Украины четкого плана «Б», если она хочет мягко выйти из Минского процесса. Бизяев также спрашивает, куда в таком случае собирается идти государство. «Ведь, как мы понимаем, начинаются красные геометрические фигуры, линии, треугольники. Решения нет», - констатирует он.

Напоминаем, Бизяев рассказал, как США и Европа относятся к Минским соглашениям.

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