Экономист и бывший советник президента России по экономической политике Андрей Илларионов в эфире программы “On Target” с капитаном Гари Табах рассказал, как он стал советником Владимира Путина.

“Когда исполняющим обязанности президента вначале 2000 года оказался Владимир Путин, и он искал советника по экономике, экономическим вопросам, то, после того, как он перебрал около 10 кандидатов — ему очень настойчиво советовали встретиться со мной… В конце-концов, он встретился со мной. Он пригласил, мы говорили три часа. После чего меня пригласил стать его советником по экономическим вопросам. И я отказался. Я ему сказал: “Мне не интересно. Мне интереснее работать в институте. У меня такая серьезная научная программа”, - сказал Андрей Илларионов.

Он отметил, что тогда Владимир Путин предложил ему быть неофициальным советником, и он согласился. После чего он стал ездить по стране и присутствовать на совещаниях.

“Через месяц, уже после избрания президентом, он меня пригласил на закрытое совещание с участием руководителя администрации, руководителя аппарата правительства, будущим премьер-министром, будущим министром финансов, будущим министром экономики. Когда обсуждалась уже будущая экономическая политика. И в ходе этого разговора, примерно через час, он вдруг вспомнил: “Слушайте, я забыл представить… Одного человека. Вот, Андрей Николаевич здесь сидит, я должен сказать вам, коллеги, он будет у меня экономическим советником”, - добавил Илларионов.

По его словам, он сразу ответил на это, и заявил, что не соглашался на эту должность.

“Я ему просто сказал: “Вы извините, пожалуйста, Владимир Владимирович, но я не давал вам согласия на то, что буду вашим экономическим советником”. Тут воцарилась пауза, тишина мертвая секунд на 40… Еще через некоторое время было третье приглашение на пост экономического советника. Я посчитал, что как в сказке, четвертого раза уже не будет. А за это время я уже убедился в том, что Путин тогда был совершенно серьезно намерен проводить экономические реформы… Я для себя решил, раз выпадает такой исторический шанс — надо попробовать”, - отметил Андрей Илларионов.

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