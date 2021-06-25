Анархист Михаил Чаплыга в эфире программы “Что дальше” с Любовью Завальнюк на канале “Знай24” рассказал, почему Соединенные Штаты Америки бросили Украину.
Он отметил, что сейчас сложно сказать, чего можно ожидать.
“США — они же серьезные товарищи. У них есть свои зоны геополитических интересов. У них есть глобальный интерес свой. У России. Нравится нам это, или нет… Это две страны, которые могут 15 раз, если не 20, уничтожить весь этот мир”, - добавил Чаплыга.
По его словам, США и Россия договариваются между собой.
Как сообщала Politeka, Спиридонов отметил, что для нашей страны такой поворот дел неприятен, но не смертелен.
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Также Politeka сообщала, что Бодров объяснил, почему Британия и США опасаются Северного потока-2.