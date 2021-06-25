Анархист Михаил Чаплыга в эфире программы “Что дальше” с Любовью Завальнюк на канале “Знай24” рассказал, почему Соединенные Штаты Америки бросили Украину.

Он отметил, что сейчас сложно сказать, чего можно ожидать.

“США — они же серьезные товарищи. У них есть свои зоны геополитических интересов. У них есть глобальный интерес свой. У России. Нравится нам это, или нет… Это две страны, которые могут 15 раз, если не 20, уничтожить весь этот мир”, - добавил Чаплыга.

По его словам, США и Россия договариваются между собой.

Как сообщала Politeka , Спиридонов отметил, что для нашей страны такой поворот дел неприятен, но не смертелен .