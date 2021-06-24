Про що говорить історія зі ста мільйонами доларів військової допомоги, які повинні були дати Україні, але цей процес загальмувався? Це питання в програмі Мирослави Бобровської «Як насправді?» розглядає політолог Микола Спірідонов.

«Сто мільйонів доларів – це сума символічна, насправді на війну йдуть мільярди. Дадуть нам сто мільйонів чи не дадуть – результат війни залежить не від цього. Швидше за все, є певні дипломатичні домовленості про те, що США роблять свого роду реверанс в сторону Росії, заморожуючи ці гроші. І справді, війна на Донбасі зараз йде з невеликою інтенсивністю. Звичайно, люди гинуть, але у США начебто немає підстав посилювати військову підтримку України», - вважає гість програми.

На його думку, вчинок американської адміністрації можна розглядати як невеликий запотиличник: ці гроші нам пообіцяли та не дали.

«Але тут більше дипломатія. Байден з Путіним обговорювали широке коло питань. Президенти могли домовитися про обмін: Байден заморожує допомогу Україні, а Путін призупиняє свою активність. Мова, можливо, йде про активність в якихось інших питаннях, а можливо – і щодо України. А для нашої країни такий поворот справ неприємний, але не смертельний. Як-небудь обійдемося і без ста мільйонів», - каже Микола Спірідонов.

Раніше, як повідомляє Politeka, він заявив, що на форумі в Давосі представники Китаю кинули виклик американській гегемонії.

Також Спірідонов прокоментував можливі формати зустрічі Володимира Зеленського і Джо Байдена.