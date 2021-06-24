О чём говорит история со ста миллионами долларов военной помощи, которые должны были дать Украине, но этот процесс затормозился? Этот вопрос в программе Мирославы Бобровской «А как на самом деле?» рассматривает политолог Николай Спиридонов.

«Сто миллионов долларов – это сумма символическая, на самом деле на войну уходят миллиарды. Дадут нам сто миллионов или не дадут – исход войны зависит не от этого. Скорее всего, есть определённые дипломатические договорённости о том, что США делают своего рода реверанс в сторону России, замораживая эти деньги. И в самом деле, война на Донбассе сейчас идёт с небольшой интенсивностью. Конечно, люди гибнут, но у США вроде бы нет оснований усиливать военную поддержку Украины», - полагает гость программы.

По его мнению, поступок американской администрации можно рассматривать как небольшой подзатыльник: эти деньги нам пообещали и не дали.

«Но тут больше дипломатия. Байден с Путиным обсуждали широкий круг вопросов. Президенты могли договориться об обмене: Байден замораживает помощь Украине, а Путин приостанавливает свою активность. Речь, возможно, идёт об активности в каких-то других вопросах, а возможно – и в отношении Украины. А для нашей страны такой поворот дел неприятен, но не смертелен. Как-нибудь обойдёмся и без ста миллионов», - говорит Николай Спиридонов.

Ранее, как сообщает Politeka, он заявил, что на форуме в Давосе представители Китая бросили вызов американской гегемонии.

Также Спиридонов прокомментировал возможные форматы встречи Владимира Зеленского и Джо Байдена.



