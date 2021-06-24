В программе «Субъективно с Андреем Пелюховским» общественный деятель, лидер партии «Сила нации» Андрей Пелюховский рассказал, куда пойдут 5,4 млрд грн, заложенных на празднование Дня Независимости, и объяснил, почему сейчас не время для такого торжества.

Он напомнил, что, как многие узнали из СМИ, на празднование Дня Независимости, приуроченное к 30-летию Независимости Украины, власти собираются потратить 5,4 млрд грн. Пелюховский отметил, что у него такая новость вызвала злость.

«Я посчитал, это порядка 200 млн долларов. Задумайтесь об этой цифре. 200 млн долларов нужно потратить на празднование одного дня. Туда входит торжественное мероприятие — это понятно вроде бы, а также модернизация 6 международных аэропортов в Украине», - рассказал Пелюховский.

По его словам, еще одним пунктом, на который собираются выделить бюджет в рамках празднования Дня Независимости – это открытие нового медицинского центра в «Охматдите». На счет этой статьи расходов, отмечает ведущий программы, претензий быть не может, так как это именно те оправданные траты, на которые нужно выделять средства.

«День Независимости в такое тяжелое время для страны – «экономика» понятие отсутствует, производство уничтожено, подошли к рынку земли... Все очень плохо, с каждым днем все больше и больше безработных людей. Нужно об этом думать, а не о торжественном мероприятии. Я думаю, что это пир среди чумы», – заявил Пелюховский.

Напомним, Пелюховский ранее заявил, что государство должно нести ответственность за каждого украинца.