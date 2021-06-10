Глава ГО «Захист і допомога», голова партії «Сила нації» Андрій Пелюховський у своїй програмі «Суб'єктивно з Андрієм Пелюховським» заявив, що влада повинна нести відповідальність за всіх українців і забезпечити їх робочими місцями і соціальними благами.
«Держава, я вважаю, має нести відповідальність за кожного українця. Що значить відповідальність? Держава зобов'язана забезпечити робочим місцем, забезпечити соціальними благами, знову ж таки, за рахунок наших з вами податків», - говорить експерт.
За його словами, при такій динаміці падіння вниз «може статися непоправне».
«Всі, хто живе в містах, практично зараз стоять взагалі за межею бідності. Якщо аграрний сектор – візьмемо села, обласні центри – вони виживають за рахунок підсобного господарства. У містах же люди багато в чому доведені до крайності», - сказав Пелюховський.
Він додав, що в Україні залишилося не більше сотні державних підприємств, які дійсно можуть працювати і приносити серйозні результати і доходи державі.
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«Їх можна капіталізувати, розвивати, збільшувати робочі місця... Зараз я подивився, буквально найближчим часом їх поставлять на приватизацію. Знаєте, в епоху інформаційних технологій, які зараз настільки семимильними кроками йдуть вперед, оптимізація виробництва відбувається чомусь за рахунок скорочення людей», - резюмував політик.
Раніше Politeka повідомляла, що Пелюховський запропонував створити банк для ув'язнених.
Також Politeka повідомляла, що Пелюховський розповів, чи буде нова революція.