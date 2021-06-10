Глава ОО «Защита и помощь», глава партии «Сила нации» Андрей Пелюховский в своей программе «Субъективно с Андреем Пелюховским» заявил, что власть должна нести ответственность за всех украинцев и обеспечить их рабочими местами и социальными благами.

«Государство, я считаю, должно нести ответственность за каждого украинца. Что значит ответственность? Государство обязано обеспечить рабочим местом, обеспечить социальными благами, опять же, за счет наших с вами налогов», - говорит эксперт.

По его словам, при такой динамике падения вниз «может произойти непоправимое».

«Все, кто живет в городах, практически сейчас стоят вообще за чертой бедности. Если аграрный сектор – возьмем села, областные центры – они выживают за счет подсобного хозяйства. В городах же люди во многом доведены до крайности», - сказал Пелюховский.

Он добавил, что в Украине осталось не более сотни государственных предприятий, которые действительно могут работать и приносить серьезные результаты и доходы государству.

«Их можно капитализировать, развивать, увеличивать рабочие места… Сейчас я посмотрел, буквально в ближайшее время их поставят на приватизацию. Знаете, в век информационных технологий, которые сейчас настолько семимильными шагами идут вперед, оптимизация производства происходит почему-то за счет сокращения людей», - резюмировал политик.

Ранее Politeka сообщала, что Пелюховский предложил создать банк для заключенных.

Также Politeka сообщала, что Пелюховский рассказал, будет ли новая революция.