Политолог Тарас Загородний в своём блоге рассказал, кто может помешать Зеленскому на перевыборах. По его словам, Тимошенко, Порошенко и Разумков могут составить ему серьезную конкуренцию.

«Если уйти в отставку (Зеленскому, - ред.) исполняющим обязанности будет Разумков. «Рояль в кустах», который Администрация президента тихо ненавидит, потому что он не исполняет все их «хотелки». Поэтому они не хотят, чтобы он был исполняющим обязанности, потому что он тоже может пойти в президенты и тогда Зеленский пропадает», - отметил Загородний.

По словам эксперта, еще среди вероятных конкурентов в президентской гонке у Зеленского есть Порошенко, потому что экс-президент может забрать у Зеленского электорат с более националистическими взглядами.

«Электорат Порошенко считает Зеленского, мягко говоря, неприемлемым человеком для себя. У них проблема с Тимошенко. Они (партия «Слуга народа», - ред.) понимают, что им нужен второй срок», - подчеркнул Загородний.

Как отметил эксперт, у партии «Слуга народа» падает электоральный рейтинг, который уже осенью не позволит выйти на второй срок, поэтому правящая партия пытается как можно быстрее, по словам Загороднего, провести перевыборы.

Напомним, Politeka публиковала слова Загороднего, что позиция Запада, конечно же, важна, но она сейчас тоже сильно подмочена после «Северного потока-2».

Ранее Politeka распространяла: Загородний уверен, что поскольку в «Голосе» нет лидера, партия потихоньку умирает.