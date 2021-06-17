Комментируя последнее расследование Бигуса, политолог Юрий Романенко задел и сторонников Порошенко. В своем блоге «Романенко. Важное» он заявил, что их реакция на эти пленки просто абсурдна

«Геращенко, представители партии Порошенко и «порохоботы» не понимают, что после того, что Бигус выложил в интернет, вся страна это смотрит и продолжает смотреть, будут смотреть еще новые пленки», - объясняет ведущий.

Попутно Романенко вспоминает, что Антон Геращенко, будучи в эфире программы «Право на власть» намекнул на то, что могут появиться новые пленки и с другими сюжетами.

Как говорит эксперт, в этот момент он как бы вернулся во времена президентства Порошенко, в частности, когда Ирина Геращенко говорила то, что выглядело довольно нелепо в новых реалиях. В пример он приводит гибридную войну и запрет показывать записи с «ЛДНР» для безопасности.

«Какая гибридная война, ребята? Это вообще какой-то гибридный мир, в котором война была только для тех людей, которые конкретно умирали, а для всей этой братии вместе с Порошенко войны не существовало - для них был бизнес, в котором они себя прекрасно чувствовали, решали свои дела и прочие вещи», - убежден политолог.

Сам Романенко считает, что для Украины эти пленки - инструмент, с помощью которого в общество и на оккупированные области можно будет внести диссонанс.

Напоминаем, Романенко заявил, что расследование Бигуса стало шоком для россиян.

Ранее Politeka сообщала о том, что Романенко рассказал, не помешала ли Россия получить Украине ПДЧ в НАТО.