В течение ближайших 5-10 лет ситуация на Донбассе однозначно обострится. Так предположил современный украинский мыслитель, общественный деятель, философ, футуролог, юрист Алексей Толкачев в программе «Что дальше?» на канале «Знай24»

Футуролог убежден, что весеннее обострение на востоке Украины произошло из-за тактических интересов России. «Для того, чтобы обратить на себя внимание, вызвать новую администрацию Байдена к переговорам. Мы были действительно все перепуганы», - объясняет он. Попутно Толкачев отмечает, что тогда даже инвесторам пришлось отложить ряд решений в отношении бизнеса из-за непонимания ситуации: конфликт спадет или же ждать полномасштабную войну.

«На мой взгляд, Россия в определенном смысле исчерпывает свой запас прочности, цивилизационную нишу. Они жаждут склеивать дальше общество идеей о «русском мире», но корни «русского мира» в Киеве», - говорит эксперт. Он напоминает, что местом захоронения основателя Москвы Долгорукого является Киев.

Толкачев отмечает, что сейчас Россия, проводя внешнюю экспансию, только пытается удержать свою внутреннюю целостность. Украина же, подчеркивает он, территориально слишком близко. Футуролог замечает, что этого положения вещей никак не изменить и российско-украинская граница никуда не денется.

«Нам придется соседствовать, но это соседство не может быть… Либо ценой нашего существования, либо надо что-то делать с Россией в стратегической перспективе», - рассуждает Толкачев. В целом он предлагает утилизировать РФ как государство, а для этого провести украинскую экспансию.

Напоминаем, Толкачев рассказал, что это Украина развалила Советский Союз.

Ранее Politeka сообщала о том, что Толкачев рассказал о будущем украинских партий.