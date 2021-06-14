Що переживатимуть українські партії в найближчі п'ять років? Свою думку з цього приводу у програмі «Що далі?» на каналі «Знай 24» висловлює футуролог Олексій Толкачов.

«У найближчі п'ять років можуть залишитися партії Порошенка і Зеленського, хоча від останньої може відколотися партія Разумкова. Опозиція переформатується, але чи вона розколеться – сказати не беруся. Там все залежить від того, як бенефіціари домовляться між собою. Особливість проросійських партій полягає в тому, що вони фінансуються не з одного джерела. Їх спонсори можуть знаходити між собою спільну мову, а можуть і не знаходити. Вони можуть спільно фінансувати якусь політичну силу і ділити квоти в ній. Але, наприклад, якийсь олігарх скаже: мені це набридло, не буду я давати гроші – і не стане такої партії. Але буде інша, з іншим джерелом фінансування. Тимошенко точно залишиться, вона безсмертна – вона буде тонути та спливати», - вважає гість програми.

Однак він допускає і появу в країні абсолютно нових партій.

«Нових облич дуже багато, але їх не хочуть бачити. У них не хочуть вкладати гроші. Але за п'ять років багато що може змінитися», - зазначає Олексій Толкачов.

Раніше, як повідомляє Politeka, він вказав на небезпеку, яку таїть створення нейроінтерфейсів – пристроїв для спілкування зі штучним інтелектом безпосередньо.

Також Толкачов зазначив, що зовнішня політика Росії призначена для того, щоб компенсувати національний комплекс неповноцінності.