Что предстоит пережить украинским партиям в ближайшие пять лет? Своё мнение по этому поводу в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24» высказывает футуролог Алексей Толкачёв.
«В ближайшие пять лет могут остаться партии Порошенко и Зеленского, хотя от последней может отколоться партия Разумкова. Оппозиция переформатируется, но расколется ли – сказать не берусь. Там всё зависит от того, как бенефициары договорятся между собой. Особенность пророссийских партий состоит в том, что они финансируются не из одного источника. Их спонсоры могут находить между собой общий язык, а могут и не находить. Они могут сообща финансировать какую-то политическую силу и делить квоты в ней. Но, например, некий олигарх скажет: мне это надоело, не буду я давать деньги – и не станет такой партии. Но будет другая, с другим источником финансирования. Тимошенко точно останется, она бессмертная – она будет тонуть и всплывать», - считает гость программы.
Однако он допускает и появление в стране совершенно новых партий.
«Новых лиц очень много, но их не хотят видеть. В них не хотят вкладывать деньги. Но за пять лет многое может измениться», - отмечает Алексей Толкачёв.
Ранее, как сообщает Politeka, он указал на опасность, которую таит создание нейроинтерфейсов – устройств для общения с искусственным интеллектом напрямую.
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Также Толкачёв указал, что внешняя политика России предназначена для того, чтобы компенсировать национальный комплекс неполноценности.