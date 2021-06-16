Украинский предприниматель, политический деятель, народный депутат Украины III созыва, либертарианец, лидер партии «5.10» Геннадий Балашов в программе «Говори о будущем» объяснил риторику Байдена в отношении Путина. По его словам, разговор в Женеве будет идти как у хозяина с прислугой.
«Перед встречей все фишки поставлены. В пресс-конференции он (Байден, - ред.) сказал, что Украина будет в НАТО – он это сказал очень четко. Он сказал, что Россия должна выпустить Навального, должна уйти с Донбасса, если она хочет выглядеть цивилизованной страной. Ничего себе «мягкая риторика». Это мягкая риторика как хозяина со слугой. Он как бы говорит: «Я понимаю, что ты туповат, еще не понял, но я постараюсь тебе это объяснить при личной встрече», - рассказал Балашов.
По мнению эксперта, инициатором встречи в Женеве был именно Путин, потому что он планирует установить определенные договоренности с США.
«Если он (Путин, - ред.) опять будет валять дурака, и говорить, что их там нет, то все знают, что они там есть. Если он будет прикидываться непонимающим, как это его считает весь мир, а G7 заявила об этом, что Россия считается стороной конфликта на Донбассе, то раз он сторона конфликта, значит, решай вопрос со своими войсками и давай убирайся отсюда», - отметил либертарианец.
По словам Балашова, вопрос Донбасса на саммите стоит очень жестко, что фактически поджало Путина со всех сторон.
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Напомним, Politeka публиковала слова Балашова, что для Украины выработана идеальная либертарианская модель.
Ранее Politeka распространяла мысль Балашова, что Украина очень жестоко будет жалить Россию.