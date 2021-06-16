Украинский предприниматель, политический деятель, народный депутат Украины III созыва, либертарианец, лидер партии «5.10» Геннадий Балашов в программе «Говори о будущем» объяснил риторику Байдена в отношении Путина. По его словам, разговор в Женеве будет идти как у хозяина с прислугой.

«Перед встречей все фишки поставлены. В пресс-конференции он (Байден, - ред.) сказал, что Украина будет в НАТО – он это сказал очень четко. Он сказал, что Россия должна выпустить Навального, должна уйти с Донбасса, если она хочет выглядеть цивилизованной страной. Ничего себе «мягкая риторика». Это мягкая риторика как хозяина со слугой. Он как бы говорит: «Я понимаю, что ты туповат, еще не понял, но я постараюсь тебе это объяснить при личной встрече», - рассказал Балашов.

По мнению эксперта, инициатором встречи в Женеве был именно Путин, потому что он планирует установить определенные договоренности с США.

«Если он (Путин, - ред.) опять будет валять дурака, и говорить, что их там нет, то все знают, что они там есть. Если он будет прикидываться непонимающим, как это его считает весь мир, а G7 заявила об этом, что Россия считается стороной конфликта на Донбассе, то раз он сторона конфликта, значит, решай вопрос со своими войсками и давай убирайся отсюда», - отметил либертарианец.

По словам Балашова, вопрос Донбасса на саммите стоит очень жестко, что фактически поджало Путина со всех сторон.

Напомним, Politeka публиковала слова Балашова, что для Украины выработана идеальная либертарианская модель.

Ранее Politeka распространяла мысль Балашова, что Украина очень жестоко будет жалить Россию.



