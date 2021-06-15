Український підприємець, політичний діяч, народний депутат України III скликання, лібертаріанець, лідер партії «5.10» Геннадій Балашов у програмі «Говори про майбутнє» заявив, що Росія стікає кров'ю і її крах – питання часу. Також експерт розповів, яка армія повинна бути в Україні, виходячи з лібертаріанських поглядів.
«Звичайно контрактна армія. Звичайно, солдат повинен йти за контрактом на певний строк служити. Наймана армія – ідеальна армія для лібертаріанської країни: добре озброєна, невелика і наймана армія. У змії має бути жало – «Не наступай на мене» (англ. «Don`t tread on me» – лібертаріанське гасло, яке образно означає готовність до нападу з метою власного захисту, - ред.)», - зазначив Балашов.
За словами лібертаріанця, якби Путін розумів, наскільки Україна є небезпечною для нього, він би не напав на нас.
«Україна дуже жорстоко буде жалити Росію. У Криму у нього (Путіна, - ред.) прокушена п'ята, тому що він застряг там санкціями і витрачає туди колосальні гроші, і він з санкцій не вийде ніколи. Донбас – це його вже в саму д*пу ужалили. Він зараз підбитий і ми тільки повинні спостерігати, коли він стече кров'ю», - розповів Балашов.
На думку експерта, Путін завів Росію в програшне становище, тому програш Росії – питання часу. Як зазначає Балашов, Крим – територія під санкціями, які не дадуть можливість розвиватися.
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Нагадаємо, для Politeka Балашов розповів про труднощі заробітку великих грошей звичайній людині.
Раніше Politeka публікувала слова Балашова, що дохід твого оточення відповідає твоїм власним прибуткам.