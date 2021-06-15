Український підприємець, політичний діяч, народний депутат України III скликання, лібертаріанець, лідер партії «5.10» Геннадій Балашов у програмі «Говори про майбутнє» заявив, що Росія стікає кров'ю і її крах – питання часу. Також експерт розповів, яка армія повинна бути в Україні, виходячи з лібертаріанських поглядів.

«Звичайно контрактна армія. Звичайно, солдат повинен йти за контрактом на певний строк служити. Наймана армія – ідеальна армія для лібертаріанської країни: добре озброєна, невелика і наймана армія. У змії має бути жало – «Не наступай на мене» (англ. «Don`t tread on me» – лібертаріанське гасло, яке образно означає готовність до нападу з метою власного захисту, - ред.)», - зазначив Балашов.

За словами лібертаріанця, якби Путін розумів, наскільки Україна є небезпечною для нього, він би не напав на нас.

«Україна дуже жорстоко буде жалити Росію. У Криму у нього (Путіна, - ред.) прокушена п'ята, тому що він застряг там санкціями і витрачає туди колосальні гроші, і він з санкцій не вийде ніколи. Донбас – це його вже в саму д*пу ужалили. Він зараз підбитий і ми тільки повинні спостерігати, коли він стече кров'ю», - розповів Балашов.

На думку експерта, Путін завів Росію в програшне становище, тому програш Росії – питання часу. Як зазначає Балашов, Крим – територія під санкціями, які не дадуть можливість розвиватися.

Нагадаємо, для Politeka Балашов розповів про труднощі заробітку великих грошей звичайній людині.

Раніше Politeka публікувала слова Балашова, що дохід твого оточення відповідає твоїм власним прибуткам.