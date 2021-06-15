Украинский предприниматель, политический деятель, народный депутат Украины III созыва, либертарианец, лидер партии «5.10» Геннадий Балашов в программе «Говори о будущем» заявил, что Россия истекает кровью и её крах – вопрос времени. Также эксперт рассказал, какая армия должна быть в Украине, исходя из либертарианских взглядов.

«Конечно контрактная армия. Конечно, солдат должен идти по контракту на определенный срок служить. Наёмная армия – идеальная армия для либертарианской страны: хорошо вооруженная, небольшая и наёмная армия. У змеи должно быть жало – «Не наступай на меня» (англ. «Don`t tread on me» – либертарианский лозунг, который образно означает готовность к нападению с целью собственной защиты, - ред.)», - отметил Балашов.

По словам либертарианца, если бы Путин понимал, насколько Украина опасна для него, он бы не напал на нас.

«Украина очень жестоко будет жалить Россию. В Крыму у него (Путина, - ред.) прокушена пятка, потому что он застрял там санкциями и тратит туда колоссальные деньги, и он из санкций не выйдет никогда. Донбасс – это его уже в самую з*дницу ужалили. Он сейчас подбитый и мы только должны наблюдать, когда он истечет кровью», - рассказал Балашов.

По мнению эксперта, Путин завел Россию в проигрышное положение, поэтому проигрыш России – вопрос времени. Как отмечает Балашов, Крым – территория под санкциями, которые не дадут возможность развиваться.

Напомним, для Politeka Балашов рассказал о трудностях заработка больших денег обычному человеку.

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