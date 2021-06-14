Пусть даже Блинкен связан с изданием, которое назвало причиной отказа Байдена встретиться с Зеленским именно устранение Коболева, все равно нет никакой гарантии правдивости этой информации
Так сказал политолог Юрий Романенко в своем блоге «Романенко. Важное».
Как сообщает эксперт, в начале недели появилась информация о том, что причиной отказа Байдена встретиться с Зеленским стали изменения в руководстве «Нафтогаза», в частности увольнение Коболева. «Это выглядело очень смешно, потому что те, кто дружат с головой, понимают, где Коболев, где «Нафтогаз» и где Байден», - утверждает Романенко.
По его мнению, увольнение Коболева и отказ Байдена - это никак не связанные между собой вещи. В то же время политолог советует взглянуть на сложную повестку дня президента США, насущные внутренние проблемы страны, чтобы понять, что ему нет дела к руководству «Нафтогаза».
Напоминаем, Романенко объяснил, почему нельзя верить информации об отказе Байдена встретиться с Зеленским из-за увольнения Коболева.
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