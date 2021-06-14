Пусть даже Блинкен связан с изданием, которое назвало причиной отказа Байдена встретиться с Зеленским именно устранение Коболева, все равно нет никакой гарантии правдивости этой информации

Так сказал политолог Юрий Романенко в своем блоге «Романенко. Важное».