Політолог Юрій Романенко у своєму блозі «Романенко. Важливе» пояснив, чому не можна вірити заявам про те, що Джозеф Байден відмовляється зустрітися з Зеленським через звільнення Андрія Коболєва з посади керівника НАК «Нафтогаз».

«Сама думка про те, що дружина Блінкена може зливати інформацію, до якої має відношення її чоловік, викликає великий інтерес у Мін'юсту США і може стати причиною судових розглядів. Ці люди мислять українськими категоріями, вони думають, що якщо у нас олігархові належить якийсь канал, то в порядку речей через цей канал спокійно зливати будь-яку інформацію і це нормально. Вони переносять наші практики на американський ґрунт», - заявив Романенко.

Нагадаємо, раніше Романенко заявив, що і дурневі зрозуміло, де Байден, а де Нафтогаз з Коболєва і всіма хлопцями.

Раніше Politeka повідомляла, що Томенко розповів, скільки українців підтримують закон про деолігархізації.