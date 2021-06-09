Партия «Держава» в своем Telegram-канале заявила о проведении протестов. Как отмечено в их Telegram, протесты пройдут по всей Украине 11 июня в 11.00 под зданиями государственных учреждений: администрациями в областных и районных центрах. В Киеве партия «Держава» призывает собираться у Офиса Президента.

«Политическа Партия «Держава» совместно с общественными объединениями и организациями 11.06.2021 года призывает всех граждан, которых заботит будущее Родины, будущее собственных детей и внуков в родной стране, выйти на протест против произвола властей, выразившегося в разбазаривании земли, а также ограблении народа при помощи тарифной и налоговой политики», - сказано в публикации.

Как отмечено в Тelegram, партия «Держава» заявляет, что украинцы должны показать власти, что не согласны с их политикой.

«Владимир Зеленский и прочие чиновники должны услышать единую позицию граждан страны: земля не товар и владеть украинской землей согласно Конституции может только украинский народ. Не банки, не юридические лица, не заграничные корпорации, а исключительно украинский народ. Народ не потерпит спекуляций ведущих к подорожанию жизни и экономическому геноциду. Каждый чиновник, причастный к тарифному экономическому геноциду, а также виновный в том, что не остановил его, будет привлечен к уголовной ответственности», - отмечено в Telegram.

Как подчеркнуто в публикации, акция начнется в одно для всей Украины время – 11.00, в котором партия «Держава» призывает собраться в не зависимости от города или населенного пункта.

Напомним, Politeka публиковала заявление партии «Держава», что незаконные получатели земли будут привлечены к ответственности.

Ранее Politeka сообщала, что «Держава» вышла на протест из-за продажи земли.