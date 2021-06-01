У своєму зверненні до громадськості партія «Держава» закликала не скуповувати українську землю з ринку, адже це суперечить законодавству. Вона заявила, що рано чи пізно землю все одно повернуть у власність народу.

У своїй промові «Держава» звернулася до всіх потенційних «покупців» українських земельних ресурсів і порекомендувала їм не йти на злочин, на пограбування народу та не скуповувати вкрадене. Окрім того, що відкриття ринку землі суперечить законодавству, партія акцентує увагу на своїх намірах скасувати реформу.

«Після законного відсторонення влади, яка організувала антиконституційне відчуження української землі, і приходу до влади політичних сил, що діють в інтересах українського народу - вся земля буде повернута своєму законному власникові», - йдеться у заяві партії «Держава».

У своєму повідомленні партія наголосила на тому, що всі права власності на землю в Україні належать колективно народу і лише він може вирішити відмовитися від цих прав. Але, зазначає «Держава», народ не відмовлявся, отже, продаж його землі – злочин.

«Після повернення землі українському народові, ми гарантуємо вам відсутність будь-якої фінансової компенсації. Більш того, незаконні набувачі будуть притягнуті до відповідальності, як скупники краденого», - зазначається у зверненні політпартії.

Також «Держава» заявила про необхідність накласти санкції, аби відшкодувати збитки народу. Загалом партія закликала українців не чинити злочин – не купувати землю.

Нагадуємо, «Держава» заявила, що єдиним власником землі в Україні є народ .