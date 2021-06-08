Политолог Юрий Романенко в своем блоге рассказал, как должны были отреагировать на так называемые “пленки Бигуса” сторонники Петра Порошенко
“Нужно понимать, что мы имеем дело с бешеными собаками. Бешеных собак нужно просто идентифицировать. До того момента, пока бешеная собака не идентифицирована как бешеная - она представляет опасность для общества. Общество не видит в ней угрозу. Оно видит милую собачку, которая ходит между нами, но которая в любой момент может укусить тебя и заразить своим бешенством. Это я говорю о “порохоботах”. Потому что после всего, что было обнародовано, я думаю, что как минимум любой нормальный порядочный человек воздержится от того, чтобы находиться рядом с вот этой токсичной субстанцией”, - сказал Юрий Романенко.
Он отметил, что человек может не знать каких-то фактов о каком-то политике, и поэтому поддерживать его, но если появляются разоблачающие факты - он должен поменять свое мнение.
“Когда появляются подобного рода факты, когда появляется вот эта картинка, которую мы увидели в четырех фильмах Бигуса, то… Если ты не знал этого всего, если у тебя были догадки, но ты не мог сложить эту ужасную картину - то теперь что тебе еще нужно для того, чтобы отойти в сторону и сказать: “Я не хочу, чтобы меня воспринимали как бешеную собаку. Я не буду его защищать, пусть разбирается правосудие”, - добавил Романенко.
По его словам, часть людей, которые поддерживали Петра Порошенко в 2019 году, до сих пор продолжают это делать, игнорируя новую информацию.
Дочь Пугачевой Орбакайте в вечернем платье поразила видом публике: "Змею на груди пригрела"
19-летнего победителя "Голосу країни" Сасанчина отговаривают от свадьбы: "Она ему не пара, хищный взгляд"
Звезда "Мастер Шеф" ошеломила печальным известием о муже: "Это последнее совместное фото"
"Любимец" Тины Кароль попал под раздачу Андре Тана из-за внешнего вида: "Еще и с дырками, фу"
Трагическое ДТП на украинской трассе, жертв пришлось вырезать из искореженных авто: кадры с места
Как сообщала Politeka, Бужанский отметил, что ещё полтора года назад он ожидал, что Порошенко предстанет перед судом за все вопросы, которые накопились к нему.
Также Politeka сообщала, что в СМИ сообщили, что чтобы не сесть за решетку из-за бизнеса с Медведчуком, Порошенко использует карманную "Демсокиру".