Политолог Юрий Романенко в своем блоге рассказал, как должны были отреагировать на так называемые “пленки Бигуса” сторонники Петра Порошенко

“Нужно понимать, что мы имеем дело с бешеными собаками. Бешеных собак нужно просто идентифицировать. До того момента, пока бешеная собака не идентифицирована как бешеная - она представляет опасность для общества. Общество не видит в ней угрозу. Оно видит милую собачку, которая ходит между нами, но которая в любой момент может укусить тебя и заразить своим бешенством. Это я говорю о “порохоботах”. Потому что после всего, что было обнародовано, я думаю, что как минимум любой нормальный порядочный человек воздержится от того, чтобы находиться рядом с вот этой токсичной субстанцией”, - сказал Юрий Романенко.

Он отметил, что человек может не знать каких-то фактов о каком-то политике, и поэтому поддерживать его, но если появляются разоблачающие факты - он должен поменять свое мнение.

“Когда появляются подобного рода факты, когда появляется вот эта картинка, которую мы увидели в четырех фильмах Бигуса, то… Если ты не знал этого всего, если у тебя были догадки, но ты не мог сложить эту ужасную картину - то теперь что тебе еще нужно для того, чтобы отойти в сторону и сказать: “Я не хочу, чтобы меня воспринимали как бешеную собаку. Я не буду его защищать, пусть разбирается правосудие”, - добавил Романенко.

По его словам, часть людей, которые поддерживали Петра Порошенко в 2019 году, до сих пор продолжают это делать, игнорируя новую информацию.

Как сообщала Politeka, Бужанский отметил, что ещё полтора года назад он ожидал, что Порошенко предстанет перед судом за все вопросы, которые накопились к нему.

Также Politeka сообщала, что в СМИ сообщили, что чтобы не сесть за решетку из-за бизнеса с Медведчуком, Порошенко использует карманную "Демсокиру".