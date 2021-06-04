Звідки взялися «плівки Бігуса» і чому вони з'явилися саме в такий момент - не раніше і не пізніше? Свою думку з цього приводу у програмі Мирослави Бобровської «А як насправді?» висловлює депутат Верховної Ради від партії «Слуга народу» Максим Бужанський.

«Я жодного разу не слухав «плівки Бігуса», не читав їх розшифровок і не збираюся цього робити. По-перше, справа в їх достовірності. Хіба була якась експертиза? Ні. Так навіщо я буду слухати щось сумнівне? До того ж роль грає інший фактор. Ще півтора роки тому я очікував, що Порошенко постане перед судом за всі питання, які накопичилися до нього. Тоді ж я говорив, що якщо з цією справою почекати, вона буде виглядати як політичне переслідування. А зараз ці плівки явно покликані вдарити по його рейтингу. І на такі речі я дивлюся трохи інакше», - каже депутат.

Він вказав, що ні прихильникам, ні противникам Порошенка ніякі плівки не потрібні - вони все одно будуть триматися своєї думки. Те ж саме відноситься і до виборців «Слуги народу».

«Або ми залучаємо Порошенка до відповідальності та садимо, якщо провина доведена - або не морочимо йому голову. А якісь плівки - це дитячий садок. Плівки - це з часів Мельниченка інструмент для удару по репутації. Але в Україні за останні сім років вийшло якось так, що ніяких репутацій не залишилося», - вважає Максим Бужанський.

Раніше, як повідомляє Politeka, він звинуватив керівництво НКРЕКП в корупції.

Також Бужанський закликав Україну не втручатися у внутрішні справи Білорусі.