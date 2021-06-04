Откуда взялись «плёнки Бигуса» и почему они появились именно в такой момент – не раньше и не позже? Своё мнение по этому поводу в программе Мирославы Бобровской «А как на самом деле?» высказывает депутат Верховной Рады от партии «Слуга народа» Максим Бужанский.

«Я ни разу не слушал «плёнки Бигуса», не читал их расшифровок и не собираюсь этого делать. Во-первых, дело в их достоверности. Разве была какая-то экспертиза? Нет. Так зачем я буду слушать что-то сомнительное? К тому же роль играет другой фактор. Ещё полтора года назад я ожидал, что Порошенко предстанет перед судом за все вопросы, которые накопились к нему. Тогда же я говорил, что если с этим делом подождать, оно будет выглядеть как политическое преследование. А сейчас эти плёнки явно призваны ударить по его рейтингу. И на такие вещи я смотрю несколько иначе», - говорит депутат.

Он указал, что ни сторонникам, ни противникам Порошенко никакие плёнки не нужны – они всё равно будут держаться своего мнения. То же самое относится и к избирателям «Слуги народа».

«Либо мы привлекаем Порошенко к ответственности и сажаем, если вина доказана – либо не морочим ему голову. А какие-то плёнки – это детский сад. Плёнки – это со времён Мельниченко инструмент для удара по репутации. Но в Украине за последние семь лет вышло как-то так, что никаких репутаций не осталось», - считает Максим Бужанский.

Ранее, как сообщает Politeka, он обвинил руководство НКРЭКУ в коррупции.

Также Бужанский призвал Украину не вмешиваться во внутренние дела Беларуси.