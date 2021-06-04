Украинцы хотят и имеют право знать, как и благодаря кому государство докатилось до бедности. В своем блоге экономист Юрий Атаманюк сказал, что некоторые бывшие президенты Украины заслуживают следствия.

Эксперт уверен, что Украина наконец начнет развиваться тогда, когда определенные политические фигуры будут наказаны.

В частности, как говорит Атаманюк, некоторые президенты заслуживают того, чтобы клубнику им приносили только родственники в изолятор. «Порошенко то повестку не могут вручить, то он очень занят и едет в Эквадор, то сейчас клубнику раздает», - комментирует он ситуацию.

Попутно экономист вспоминает, что украинцы, отдавая свои голоса «Слуге народа», ожидали вынесения оценки коррупционерам и чиновникам, что и обещала партия.

В этом же контексте он ставит вопросы и к предыдущим президентам Украины. В частности, Атаманюк спрашивает, как Кравчуку удалось довести самое богатое постсоветское государство к бедности. «Почему Кучма сделал олигархат, почему при Ющенко подписывались для Украины неправильные и ущербные газовые контракты?» - возмущается эксперт.

Итак, Атаманюк делает вывод, что украинцы требуют ответа на вопрос, что произошло с государством и кто его таким сделал. Так же общество не понимает, почему, отдав свои голоса Зеленскому, оно не видит никаких положительных изменений в государстве.

Напоминаем, Атаманюк рассказал о внешней политике Украины.

Ранее Politeka сообщала о том, что Атаманюк заявил, что Украине нужно было не вводить санкции против Беларуси, а выступить посредником.