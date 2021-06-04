Новые тарифы не приведут ни к чему хорошему, это только еще больше разозлит общество. Так сказал глава ОО «Защита и помощь» и председатель партии «Сила нации» Андрей Пелюховский в своей программе «Субъективно с Андреем Пелюховским».

По мнению ведущего, повышение тарифов приведет к серьезным последствиям. Он объясняет, что терпение общества заканчивается, оно будет рассерженным и будет не сжигать мосты, а уничтожать целые города.

«Если, к примеру, еще летний период мы с вами как-то продержимся, перетерпим, то осенью, а тем более ближе к зиме, это будет очень серьезная волна», - рассуждает Пелюховский.

Эксперт предполагает, что новые тарифы заставят людей пойти на крайние меры. «Потому что с каждым днем производственные площади уничтожаются, и все больше (особенно в городах) становится безработных», - отмечает он. Пелюховский добавляет, что в этой ситуации безработицы граждане должны обеспечивать не только себя, но и своих детей и родителей.

Также он не обходит вниманием и пенсионеров, учителей и врачей, которых считает наиболее незащищенными социальными группами. «Пенсионеры – это наша история», - подчеркивает ведущий. Он считает, что эти люди прожили достойную жизнь и заслуживают защиты государства. А врачи и учителя, отмечает Пелюховский, отвечают за здоровье и знания украинцев, то есть за их будущее.

Напоминаем, Пелюховский рассказал об украинской гипер-многопартийности.

Ранее Politeka сообщала о том, что Пелюховский очертил потери Украины от контрабанды в морских портах.