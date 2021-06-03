Ексдиректор порту, лідер партії «Сила Нації», керівник громадської організації «Захист і допомога» Андрій Пелюховський у програмі Руслана Бізяєва «Культ особистості» розповів про «чорні» та «сірі» схеми контрабанди, що проходять через морські порти та залізницю України.

«Концесія – це просто гарне слово, а насправді це грабіж. Уявіть, на тридцять років віддати морський торговельний порт разом з робітниками, разом з митницею, гідротехнічними спорудами – повний комплекс – якомусь пеньку, який буде божевільну маржу знімати і отримувати гроші. Не держава це буде робити, а той, хто прийде», - каже Пелюховський.

Збиткові порти з якоїсь причини перестають бути збитковими, продовжує він.

«Що, вантажі міняються, вони по повітрю зараз літають? У нас дійшло до скотинячого грабежу, до скотинячого потоку контрабанди: практично виходить і заходить контрабанди 50 на 50, 50 працюють в «білу», 30 в «сіру» і 20 тупо в «чорну». В «чорну» через порти виходить близько 50 мільярдів доларів. Я не беру залізницю», - міркує політик.

Він повідомляє, що контрабанда в Україні досягла серйозних промислових розмірів.

«Руду, зерно контрабандою вивозять. Наприклад, вантажиться судно 25 тисяч тонн: офіційно 20 тисяч, 5 тисяч перевантаження, це не враховано. Природно, на ходу переробляють документи, тому що тут дуже багато зв'язок. Є контейнерна контрабанда. Людина відправляє контейнер, він потрапляє на митний склад. Хлопці його розпломбували, розпатрали, запломбували. Приходить на наступний день дурник, а йому кажуть: «Ви знаєте, ми помилилися! Цей контейнер повинен іти в Гонконг». І роблять повернення. Цей контейнер-пустушка їде в Китай або ще кудись, звідки прийшов товар. Один контейнер – сорок футів, вважайте, фура, забита, наприклад, телефонами. Це божевільний оборот», - каже Пелюховський.

Нагадаємо, Україні давно вже пора відійти від сировинного придатка і вийти на ринок з готовою продукцією, - Пелюховський .