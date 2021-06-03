Экс-директор порта, лидер партии «Сила Нації», руководитель общественной организации «Захист і допомога» Андрей Пелюховский в программе Руслана Бизяева «Культ личности» рассказал о «черных» и «серых» схемах контрабанды, проходящей через морские порты и железную дорогу Украины.

«Концессия – это просто красивое слово, а на самом деле это грабеж. Представьте, на тридцать лет отдать морской торговый порт вместе с рабочими, вместе с таможней, гидротехническими сооружениями – полный комплекс – какому-то пеньку, который будет сумасшедшую маржу снимать и получать деньги. Не государство это будет делать, а тот, кто придет», - говорит Пелюховский.

Убыточные порты по какой-то причине перестают быть убыточными, продолжает он.

«Что, грузы поменяются, они по воздуху сейчас летают? У нас дошло до скотского грабежа, до скотского потока контрабанды: практически выходит и заходит контрабанды 50 на 50, 50 работают в «белую», 30 в «серую» и 20 тупо в «черную». В «черную» через порты выходит порядка 50 миллиардов долларов. Я не беру железную дорогу», - рассуждает политик.

Он сообщает, что контрабанда в Украине достигла серьезных промышленных размеров.

«Руду, зерно контрабандой вывозят. Например, грузится судно 25 тысяч тонн: официально 20 тысяч, 5 тысяч перегруз, это не учтено. Естественно, на ходу переделывают документы, потому что тут очень много связок. Есть контейнерная контрабанда. Человек отправляет контейнер, он попадает на таможенный склад. Ребята его распломбировали, распотрошили, запломбировали. Приходит на следующий день дурачок, а ему говорят: «Вы знаете, мы ошиблись! Этот контейнер должен идти в Гонконг». И делают возврат. Этот контейнер-пустышка уезжает в Китай или еще куда-то, откуда пришел товар. Один контейнер – сорок футов, считайте, фура, забитая, например, телефонами. Это сумасшедший оборот», - говорит Пелюховский.

Напомним, Украине давно уже пора отойти от сырьевого придатка и выйти на рынок с готовой продукцией, - Пелюховский .