Власть заботится только о своем благополучии, не зная никакой морали, а население страны беднеет. В программе Руслана Бизяева «Культ личности» лидер партии «Сила нации», руководитель общественной организации «Защита и помощь» Андрей Пелюховский предупредил, что ни одно зрелище без хлеба может уже не спасти от кровопролития.

«Продажа партий стала бизнесом», - констатирует эксперт. Он сообщает, что политическую партию сегодня можно купить за сумму от 50 тысяч долларов, но, чем ближе выборы, тем больше растет цена. Пелюховский добавляет, что цена партии растет, поскольку следующие выборы будут проводить по партийным спискам.

В контексте украинской ситуации политик вспоминает желание римлян иметь хлеб и вино. «На первом месте был хлеб. У нас с 2005 года одни зрелища, которые заменили хлеб», - комментирует он ситуацию. Пелюховский объясняет, что зрелища не могут заменить хлеб, это приводит к желанию крови, к ненависти власти, тем более, что в стране война. Таким образом, эксперт утверждает, что сегодня люди начали понимать, на какие средства проводят выборы и пиар-кампании - на их.

Гость программы убежден, что между политиками и народом должен стоять переводчик, который объяснит одним, как ими манипулируют другие. Он добавляет, что хочет как раз таки стать этим переводчиком.

«К сожалению, непорядочность и коррупция присутствуют и в партийных рядах, особенно у представителей действующей власти. Их склеивает договоренность что-то украсть», - говорит Пелюховский. В то же время он выражает непонимание в сторону оппозиции. По его мнению, оппозиция как раз таки должна выступать против таких действий власти.

Напоминаем, Пелюховский рассказал, как происходило разрушение государства от Ющенко к Януковичу.

Ранее Politeka сообщала о том, что Пелюховский предположил, какое будущее ожидает экономику Украины.