Що зміниться з відкриттям ринку землі і чи отримають українці доступ до великих підприємств, виставлених на продаж? Про це розповів у програмі Юрія Романенка «Романенко Бесіди» керівник партії «Сила Нації» і громадської організації «Захист і допомога» Андрій Пелюховський, який керував раніше морськими портами.

«Те, що підприємства вирізали – нічого, ми їх збудуємо. Але земля – ​​це продукт, який не продається. Поправки, які зараз у Верховній Раді відбулися, говорять багато про що. Останній удар – це закон про землю. З першого липня розпочнеться початок кінця України», - стверджує він.

Він вважає: сьогодні поняття економіки в Україні відсутнє.

«Підприємства роздають нерезидентам. У нас скрізь говорять: «Зрада, зрада!». Елементарне візьміть, порт Октябрськ, він же «Ольвія». Це єдиний порт України, через який входить і виходить зброя. Військовий порт України, стратегічне підприємство, його керівник має допуск до держтаємниці. Віддали зараз Катару – нерезидентам України. Це не зрада, це не порушення? Херсонський порт та інші, можна перераховувати. Вони передаються в концесію нерезидентам», - повідомляє він.

Економіка відсутня, безробіття збільшується, виробництво не створюється, продовжує гість програми.

«Ми як були сировинним придатком, так і залишилися. Ми не виходимо на нові виробничі майданчики, щоб виробляти готову продукцію. Але в цій країні дуже добре лобіюється закон про землю, зрозуміло, під кого лобіюється. Лобіюється закон про гральний бізнес, слабо діючі наркотики. Закон про проституцію – це справа часу», - робить висновок Пелюховський.

Нагадаємо, ця поправка була проголосована і я не розумів, чому там аплодували, - Пелюховський про відкриття ринку землі для іноземців

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