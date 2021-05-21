Что изменится с открытием рынка земли и получат ли украинцы доступ к большим предприятиям, выставленным на продажу? Об этом рассказал в программе Юрия Романенко «Романенко Беседы» руководитель партии «Сила Нации» и общественной организации «Защита и помощь» Андрей Пелюховский, руководивший ранее морскими портами.

«То, что предприятия вырезали – ничего, мы их построим. Но земля – это продукт, который не продается. Поправки, которые сейчас в Верховной Раде произошли, говорят о многом. Самый последний удар – это закон о земле. С первого июля начнется начало конца Украины», - утверждает он.

Он считает: сегодня понятие экономики в Украине отсутствует.

«Предприятия раздаются нерезидентам. У нас везде говорят: «Зрада, зрада!». Элементарное возьмите, порт Октябрьск, он же «Ольвия». Это единственный порт Украины, через которое входит и выходит оружие. Военный порт Украины, стратегическое предприятие, его руководитель имеет допуск к гостайне. Отдали сейчас Катару – нерезидентам Украины. Это не предательство, это не нарушение? Херсонский порт и другие, можно перечислять. Они передаются в концессию нерезидентам», - сообщает он.

Экономика отсутствует, безработица увеличивается, производство не создается, продолжает гость программы.

«Мы как были сырьевым придатком, так и остались. Мы не выходим на новые производственные площадки, чтобы производить готовую продукцию. Но в этой стране очень хорошо лоббируется закон о земле, понятно, под кого лоббируется. Лоббируется закон об игровом бизнесе, слабо действующих наркотиках. Закон о проституции – это дело времени», - делает вывод Пелюховский.

Напомним, эта поправка была проголосована и я не понимал, чему там аплодировали, - Пелюховский об открытии рынка земли для иностранцев.

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