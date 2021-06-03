Политолог Тарас Загородний считает, что Украина сама виновата в том, что европейские партнеры не считаются c ней как с государством, а идея вступления в НАТО является мифом. Об этом он заявил в своем блоге «Загородний говорит».

«Недавно читал об истерике нашего Министра иностранных дел: мол, а почему Украину не пригласили на саммит НАТО?! Это же зрада, мы заявили, в Конституции написали, что идем в НАТО… Не надо себя вести как половая тряпка, как никто,потому что к вам и будут относиться как к никому. Никуда приглашать не будут, потому что вы бегаете с открытым ртом, живете в режиме розового пони и думаете, что волшебство существует», - говорит он.

Для сравненияТарас Загородний приводит факт, который доказывает: сильная страна получает намного больше преимуществ, нежели слабая. Все дело в государственной политике.

«Соединенные Штаты Америки своим союзникам вне НАТО – Египтуежегодно выдают миллиард безвозмездной помощи. Нам, которых они называют своими союзниками, пока неформально, «аж» 300 миллионов. Это при том, что Египет не находится в состоянии войны с Россией. Это еще раз говорит о том, что нужно жить в реальном мире, добиваться своих целей, не думать, что кто-то будет о нас думать вместо нас, и не жить магическим мышлением, особенно в отношении НАТО», - рассуждает Загородний.

Напомним, "Будьмо!": президент Франции Макрон поднял бокал за Украину во время торжества, видео.

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